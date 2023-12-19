Запад со времен развала СССР начал работать в России с "пятой колонной" – Путин

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Западные страны еще со времен распада Советского Союза начали работать в РФ с "пятой колонной". Об этом заявил Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны России.

"Сразу же после развала СССР Запад самым активным образом начал работать и в России с нашей "пятой колонной", вокруг которой мы прыгали и гладили по голове, уговаривали, настраивали на какой-то патриотический лад, но не важно, там разные люди есть, не будем всех мазать одной краской", – отметил российский лидер.

Кроме того, по его словам, Запад активно работал над задачей "разложения России" и растаскивал государства на постсоветском пространстве.

Путин также выразил уверенность, что Запад всегда делал ставку на националистов с Украины, несмотря тот факт, что это бывшие нацисты. Он отметил, что эти националисты являлись бывшими нацистами, которые сотрудничали с Адольфом Гитлером.

Ранее Путин отметил резко возросшую активность НАТО. С его слов, к границам России переброшена авиатехника из Соединенных Штатов Америки, кроме того, увеличилась численность войск Альянса в Восточной и Центральной Европе.

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