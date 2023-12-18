Лавров заявил, что у РФ больше нет ни с кем территориальных споров

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У России больше нет ни с кем территориальных споров, в том числе с Японией, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.

С его слов, всем, в том числе американскому президенту Джо Байдену, известно, что у России нет таких планов, нет никаких территориальных споров со странами НАТО.

"Все территориальные споры закрыты, они это прекрасно понимают", – добавил Лавров.

Кроме того, сказал он, у России нет намерений атаковать страны Альянса, – это Запад делает из Москвы противника. Министр уверен, что западные страны сами прервали с РФ отношения, "сделали из нас то ли противника, то ли теперь уже врага".

"Мы никогда не стремились к тому, чтобы эти отношения разрывать", – заключил он.

Ранее премьер-министр Словакии Робер Фицо заявил, что Запад одержим ненавистью к РФ и готов использовать Украину для ее ослабления. Он считает, что именно с этим связаны распространяющиеся утверждения о том, что Россия якобы может напасть на одну из стран НАТО.

Фицо уверен, что Украину используют лишь для того, чтобы ослабить РФ с точки зрения экономики и международной политики.

Лавров заявил, что Запад ведет войну против России