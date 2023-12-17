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Западные государства одержимы ненавистью к России и готовы использовать Украину для ее ослабления "до последнего солдата". Об этом заявил премьер-министр Словакии Робер Фицо в соцсетях.

"Большая часть государств-членов (Евросоюза. – Прим. ред.) Украиной и ненавистью к России одержима, и из этого следуют своеобразные взгляды, которые без каких-либо возражений распространяются в европейских СМИ, о том, что нужно продолжать поддерживать боевые действия на Украине", – заявил он.

С этим, по мнению политика, связаны распространяющиеся утверждения о том, что РФ якобы может напасть на одну из стран НАТО.

Однако на самом деле, уверен Фицо, Украину используют лишь для того, чтобы ослабить Россию с точки зрения экономики и международной политики. Для достижения цели Запад готов вести противостояние с РФ "до последнего украинского солдата".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал конфликт на Украине гибридной войной, которую Запад развязал против России. Он призвал США осознать свою ответственность за поддержку Украины и понять, что американская сторона своими действиями только продлевает конфликт.

