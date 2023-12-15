Песков назвал конфликт на Украине гибридной войной, которую США начали против РФ

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Конфликт на Украине является гибридной войной, которую Вашингтон начал против Москвы. Такое мнение пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил в интервью телеканалу NBC News.

Он также призвал США осознать свою ответственность за поддержку Украины и понять, что американская сторона своими действиями только продлевает конфликт. Вашингтон сильно вовлечен в это противостояние, указал Песков.

Также представитель Кремля прокомментировал заявления экс-президента США Дональда Трампа о том, что он завершит конфликт на Украине за один день. По словам Пескова, это слишком сложная проблема для такого простого решения.

Вместе с тем пресс-секретарь президент РФ добавил, что Москва готова к переговорам с США, но на своих условиях.

Между тем неназванный высокопоставленный американский военный сообщил, что Киев без поддержки Вашингтона и НАТО не сможет продержаться несколько месяцев. Такого мнения придерживаются западные страны, сообщили в эфире радио КП.

Источник заявил, что при худшем развитии событий Украина может значительно отступить уже к лету. И если США откажутся помогать, то европейские страны последуют их примеру, рассказал американский военный.

"С нами нет гарантии успеха, но без нас они определенно проиграют", – поделился источник.

Ранее Владимир Путин заявил об уверенности в том, что российская сторона одержит победу в проводимой на Украине спецоперации.

Выступая на "Итогах года", президент рассказал, что к украинскому конфликту привело безудержное стремление Запада подойти к российским границам. Он подчеркнул, что РФ вынудили начать спецоперацию. Также Путин сообщил, что мир на Украине наступит в тот момент, когда Москва достигнет целей в ходе СВО.