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Элитная 47-я механизированная бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за нехватки боеприпасов оказалась на грани разгромного поражения. Об этом сообщает издание Military Watch Magazine.

В материале указано, что нехватка снарядов вынуждает украинцев принимать невозможные решения, связанные с выбором между жизнью и смертью.

По данным издания, отсутствие поставок оружия со стороны Запада подрывает боеспособность Киева и может привести к развалу фронта на ключевых направлениях. Кроме того, солдаты ВСУ пожаловались на вооружение, которое им привезли из стран ЕС. По их словам, у снарядов низкое качество, иногда они почти бесполезны во время боевых действий, указано в статье.

Издание цитирует украинских военных, которые заявили, что итальянские боеприпасы имеют самое низкое качество, а военная техника СССР и американские образцы куда надежнее показывают себя в сражениях.

Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что у США хватит средств на помощь Украине всего на пару недель. А помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан предупредил, что уже с января следующего года Вашингтон не сможет поддерживать Киев, если конгресс США не одобрит выделение дополнительных средств в качестве военной помощи.

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