В США заявили, что средств на поддержку Украины хватит на пару недель

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У Соединенных Штатов хватит средств на помощь Украине лишь на несколько недель, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

"Нам нужно это дополнительное финансирование. У нас осталась еще пара недель", – отметил он.

В свою очередь, помощник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан предупредил, что уже с января 2024 года Вашингтон не сможет поддерживать Киев, если конгресс США не одобрит выделение дополнительных средств в качестве военной помощи.

"Нам нужно это дополнительное финансирование. У нас осталась ещё пара недель", – отметил он.

Он уточнил, что собирать ресурсы будет невозможно уже в конце текущего месяца.

"Таким образом, начиная с января у нас больше не будет средств, чтобы отправить вооружение на Украину и затем пополнять наши собственные запасы", – цитирует его ТАСС.

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон планирует объявить о новом пакете военной помощи Киеву до конца декабря.

Позже выяснилось, что палата представителей США не будет рассматривать запрос Белого дома о выделении новой помощи Украине до ухода на каникулы. Уточнялось, что с 15 декабря палата представителей и сенат уйдут на рождественские и новогодние каникулы, которые продлятся до начала января.



Поддержка Украины со стороны США ослабевает на общественном уровне – СМИ