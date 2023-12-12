Глава Пентагона пообещал создать на Украине ВС, способные сдерживать Россию

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США готовы помочь создать Украине вооруженные силы, которые будут способны сдерживать Россию в будущем. С таким заявлением выступил глава Пентагона Ллойд Остин.

"Вместе с нашими союзниками и партнерами мы полны решимости помочь Украине консолидировать и расширить ее возможности вести боевые действия, а также создать в будущем силы, способные отражать российскую агрессию в предстоящие годы", – приводит его слова РИА Новости.

Остин также отметил, что Вашингтон "непоколебимо" поддерживает Киев. По его словам, в США готовы "сдерживать Россию от любых проявлений агрессии в будущем".

Шеф Пентагона также выразил мнение, что Украина представляет большое значение для глобальной безопасности.

При этом ранее стало известно, что палата представителей США не будет рассматривать запрос Белого дома о выделении новой помощи Украине до ухода на каникулы. С 15 декабря палата представителей и сенат уйдут на рождественские и новогодние каникулы, которые продлятся до начала января.

До этого представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон планирует объявить о новом пакете военной помощи Киеву до конца декабря.

Экс-разведчик США заявил, что у НАТО не осталось боеприпасов для Украины