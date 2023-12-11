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Порядка 48% американских избирателей считают, что Соединенные Штаты тратят чересчур много средств на оказание военной и финансовой помощи Киеву. Об этом свидетельствуют данные опроса издания Financial Times и Мичиганского университета.

При этом чаще всего о слишком больших тратах Вашингтона на Украину говорят избиратели-республиканцы (65%). Помимо этого, около 40% опрошенных также считают чрезмерной поддержку США Израиля.

Всего в опросе приняли участие чуть более тысячи зарегистрированных американских избирателей. Исследование проводилось с 5 по 6 декабря.

Ранее глава административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг сообщила, что у США осталось порядка 1 миллиарда долларов для финансирования восполнения собственных запасов оружия и боеприпасов. По ее словам, большая часть выделяемых на Киев средств достается американскому ВПК, который, между тем, предлагает рабочие места.

До этого издание Military Watch Magazine сообщало, что США не хотят помогать Украине из-за больших потерь западной техники и провала контрнаступления. По информации журналистов, прекращение спонсирования может не только подорвать способность Киева поддерживать военные операции, но и выполнять даже базовые функции.

Поддержка Украины со стороны США ослабевает на общественном уровне – СМИ