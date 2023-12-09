В США выступили против помощи Украине из-за больших потерь западной техники – СМИ

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Америка не хочет помогать Украине из-за больших потерь западной техники и провала контрнаступления. Об этом сообщает издание Military Watch Magazine.

В материале указано, что масштаб потерь, с которыми столкнулся Киев, и провальное контрнаступление сыграли важную роль в усилении сопротивления в Соединенных Штатах Америки поставкам для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как пишет издание, прекращение спонсирования может не только подорвать способность Киева поддерживать военные операции, но и выполнять даже базовые функции.

Кроме того, отмечается в статье, Америка опасается за репутацию своего лучшего танка M1 Abrams.

Ранее СМИ сообщали, что Украина не сможет планировать свои операции на фронте из-за отсутствия определенности по поводу помощи от США. По словам аналитика Центра стратегических и международных исследований Макса Бергманна, Киев не сможет составить план своих действий, поскольку не знает, на сколько американских снарядов может рассчитывать.

Поддержка Украины со стороны США ослабевает на общественном уровне – СМИ