09 декабря, 13:01Политика
В США выступили против помощи Украине из-за больших потерь западной техники – СМИ
Фото: depositphotos/rabbit75_dep
Америка не хочет помогать Украине из-за больших потерь западной техники и провала контрнаступления. Об этом сообщает издание Military Watch Magazine.
В материале указано, что масштаб потерь, с которыми столкнулся Киев, и провальное контрнаступление сыграли важную роль в усилении сопротивления в Соединенных Штатах Америки поставкам для Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Как пишет издание, прекращение спонсирования может не только подорвать способность Киева поддерживать военные операции, но и выполнять даже базовые функции.
Кроме того, отмечается в статье, Америка опасается за репутацию своего лучшего танка M1 Abrams.
Ранее СМИ сообщали, что Украина не сможет планировать свои операции на фронте из-за отсутствия определенности по поводу помощи от США. По словам аналитика Центра стратегических и международных исследований Макса Бергманна, Киев не сможет составить план своих действий, поскольку не знает, на сколько американских снарядов может рассчитывать.
Поддержка Украины со стороны США ослабевает на общественном уровне – СМИ
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