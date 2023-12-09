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09 декабря, 09:04

Политика

Киев не сможет планировать операции из-за неопределенности в США – СМИ

Фото: depositphotos/erik3804

Украина не сможет планировать свои операции на фронте из-за неопределенности по поводу помощи от Америки. Об этом рассказал аналитик Центра стратегических и международных исследований Макс Бергманн в интервью газете New York Times.

По его словам, Киев не сможет планировать действия наперед, поскольку не будет знать, на сколько снарядов от США может рассчитывать. Он считает, что неопределенность в вопросе американской помощи приводит к "хаосу" в планировании Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что страна выступает за продолжение поддержки Украины. С его слов, важно поддерживать Киев всеми доступными способами. Он считает, что украинский конфликт – вызов для нынешнего поколения.

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