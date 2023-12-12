МВФ одобрил очередной транш финансирования Украине на 900 миллионов долларов

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Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда одобрил транш Украине в размере 900 миллионов долларов. Об этом сообщает ТАСС.

Механизм расширенного кредитования Киева был одобрен в марте этого года.

"Совет исполнительных директоров МВФ сегодня завершил второй обзор механизма расширенного кредитования для Украины, что позволит выделить сумму, эквивалентную примерно 900 миллионов долларов", – указано в сообщении.

Уточняется, что данная сумма будет направлена на бюджетную поддержку Киева.

Ранее стало известно, что Вашингтон планирует в скором времени объявить о новом пакете военной помощи Киеву. Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что о дополнительной военной помощи Украине будет объявлено до конца декабря.

До этого Еврокомиссия предложила странам Евросоюза нарастить военную помощь и предоставить прочные гарантии безопасности для Украины.

Экс-разведчик США заявил, что у НАТО не осталось боеприпасов для Украины