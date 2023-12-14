Российские военные уничтожили цеха сбора и ремонта украинских дронов – МО РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы нанесли удары по украинским цехам сборки и ремонта беспилотников. Об этом сообщает Минобороны России в телеграм-канале.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных cил Российской Федерации уничтожены цеха сборки и ремонта беспилотных летательных аппаратов", – указано в сводке.

Помимо этого, российские войска поразили три хранилища боеприпасов и склад горючего, радиолокационную станцию ВСУ 79К6 "Пеликан", живую силу и технику в 118 районах.

Российскими средствами ПВО также были перехвачены два снаряда РСЗО HIMARS и уничтожены шесть БПЛА ВСУ.

Ранее стало известно, что российская армия за прошлую неделю взяла в плен 12 украинских военных. Кроме того, отечественные ПВО сбили пять украинских самолетов, в числе которых оказались три МиГ-29 и два Су-25, а также один вертолет Ми-8 ВСУ.

До этого сообщалось, что российские системы противовоздушной обороны ликвидировали за сутки 24 украинских беспилотника в населенных пунктах ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

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