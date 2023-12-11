ПВО РФ ликвидировала 24 украинских БПЛА в зоне СВО за сутки

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские системы противовоздушной обороны ликвидировали за сутки 24 украинских беспилотника в населенных пунктах ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны уничтожено 24 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Сватово, Лисичанск ЛНР, Шевченко ДНР, Нестерянка, Ровное Запорожской области, Алешки и Корсунка Херсонской области", – говорится в сообщении.

Всего с начала проведения спецоперации на Украине российские силы ликвидировали 550 самолетов, 257 вертолетов, 9 632 беспилотника, 442 зенитных ракетных комплекса, 13 979 танков и еще несколько десятков тысяч единиц военной техники противника.

Ранее стало известно, что российская армия за прошлую неделю взяла в плен 12 украинских военных. Более того, отечественные ПВО сбили пять украинских самолетов, в числе которых оказались три МиГ-29 и два Су-25, а также один вертолет Ми-8 ВСУ.



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