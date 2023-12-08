"Калашников" начал поставлять в ВС РФ комплекты боевого снаряжения "Стрелок"

Фото: kalashnikovgroup.ru

Концерн "Калашников" начал поставку в российские войска новых комплектов боевого снаряжения "Стрелок". До конца года заказчику передадут 25 тысяч таких комплектов, сообщает пресс-служба концерна.

Там указали, что новая амуниция – комплексное решение в области индивидуальной бронезащиты и экипировки российских военнослужащих. Поставки осуществляет "ООО "Триада-ТКО", входящее в концерн "Калашников".

В пресс-службе добавили, что комплект боевого снаряжения "Стрелок" состоит из бронежилета "Корсет плюс" с классом защиты Бр5 и системой распределения веса, модулей дополнительной защиты, набора подсумков, рюкзака объемом 30 литров и транспортировочной сумки. Противоосколочные бронеэлементы для "Стрелка" поставляет входящее в "Калашников" АО "НИИ стали".

Ранее сообщалось, что разведывательно-ударные дроны "Калашникова" проходят боевую апробацию в зоне спецоперации на Украине. Как уточнили в "Ростехе", по результатам испытаний при необходимости дроны могут доработать и настроить. Также после проверки будет принято решение об их серийном производстве, указали в компании.

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