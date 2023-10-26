Минобороны РФ получило первую партию новейших 152-мм самоходных орудий "Мальва"

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Первую партию новейших 152-миллиметровых самоходных артиллерийских орудий "Мальва" отгрузили в войска ВС РФ, сообщили в пресс-службе госкорпорации "Ростех".

"Новейшая артустановка отличается мобильностью, может автоматизированно вести стрельбу всеми типами боеприпасов и работать в режиме одновременного огневого налета, когда несколько выпущенных боеприпасов достигают цели в одно время", – рассказали в "Ростехе".

Уточняется, что колесное шасси "8х8" делает ее более маневренной, чем гусеничные установки. Без дозаправки она способна проехать 1 100 километров по автодорогам, а благодаря мощному дизельному двигателю и полному приводу "Мальва" способна преодолевать бездорожье.

Также установка существеннее дешевле в эксплуатации, чем артиллерийские орудия на гусеничном ходу. Габариты "Мальвы", в отличие от идентичной по орудию САУ "Мста-С", позволяют быстро перебрасывать ее на большие расстояния при помощи транспортного самолета Ил-76.

"Благодаря колесному шасси "Мальва" способна быстро разворачиваться на позиции и покидать ее, уходя от ответного огня, что очень важно в условиях контрбатарейной войны", – указал индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев.

Орудие позволяет уничтожать почти любые объекты осколочно-фугасными зарядами на дальность более 24 километров. Ее скорострельность – 7 выстрелов в минуту, а боезапас составляет до 30 выстрелов.

"Мальва" предназначена для уничтожения командных пунктов, оборонительных сооружений, артиллерийских, ракетных и минометных батарей, систем ПВО, колонн бронетехники и живой силы противника, уточнили в пресс-службе.

Ранее в госкорпорации заявили, что новейшая самоходная артиллерийская установка "Коалиция-СВ" успешно прошла государственные испытания. Подтверждены уникальные технические характеристики установки. Теперь может начаться ее серийное производство.

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