Новые ударные дроны "Калашникова" проходят боевую апробацию в зоне СВО

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Разведывательно-ударные дроны разработки концерна "Калашников" (входит в "Ростех") проходят боевую апробацию в зоне СВО на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

"Разведывательно-ударные беспилотники, которые разработаны предприятиями Калашникова, в настоящее время проходят апробацию в зоне СВО. По результатам испытаний в условиях боевых действий, если потребуется, будут проведены соответствующие доработки и настройки", – сообщили в Ростехе.

После проверки дронов в боевых условиях будет принято решение об их серийном производстве, добавили в компании.

Гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов ранее сообщал, что предприятия корпорации разрабатывают для нужд спецоперации разведывательно-ударные коптеры, которые будут способны наносить удары по противнику в том числе в составе роя дронов.

Ранее сообщалось, что первую партию новейших 152-миллиметровых самоходных артиллерийских орудий "Мальва", созданной корпорацией "Ростех", отгрузили в войска ВС РФ. Орудие позволяет уничтожать почти любые объекты осколочно-фугасными зарядами на дальности более 24 километров.

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