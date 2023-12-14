Путин заявил, что страны Европы сами испортили отношения с РФ

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Россия не ухудшала контакты с европейскими странами, все было наоборот. Об этом заявил Владимир Путин во время совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

По словам российского лидера, нормализация отношений со странами Европы зависит не только от РФ.

"Мы не портили эти отношения. Это с нами портили отношения, нас пытались задвинуть куда-то на второй-третий план, пренебрегая нашими интересами", – заявил президент.

Путин считает, что значительную часть решений государства ЕС принимают во вред себе. По его словам, часть из них уже утратили собственные независимость и суверенитет. Поведение некоторых европейских деятелей российский лидер сравнил с действиями коллаборационистов, в то время как сами они пытаются быть похожими на генерала де Голля, защищавшего интересы Франции с оружием в руках.

Говоря о европейских политиках, Путин отметил премьеров Словакии и Венгрии Роберта Фицо и Виктора Орбана. По его мнению, их в некоторой степени несогласие с Западом говорит о том, что они защищают интересы собственных стран, а не являются "пророссийскими". Таких, как Фицо и Орбана, в ЕС больше нет, заявил президент РФ.

СМИ ранее сообщали, что Орбан и Фицо могут выступить против антироссийских санкций. Подобное предположение также высказывалось в отношении кандидата на пост главы нидерландского правительства Герта Вилдерса. До этого Вилдерс уже высказывался против русофобии в западных странах, а также заявлял, что антироссийские санкции оказывают негативный эффект на экономику Нидерландов.

