Выделение Киеву 50 млрд евро обсудят на саммите ЕС

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Начало переговоров о вступлении Украины в ЕС и вопрос о выделении Киеву 50 миллиардов евро до 2027 года включили в повестку дня саммита ЕС 14–15 декабря. Об этом сообщается в письме лидерам ЕС от главы Евросовета Шарля Мишеля, текст которого опубликован на сайте Европейского совета.

Отмечается, что Украине нужно предоставить "постоянную, устойчивую политическую" военную и финансовую помощь.

"Мы также должны согласиться начать переговоры о вступлении с Украиной, дав ей таким образом необходимый сигнал и приблизив их еще больше к европейской семье", – говорится в тексте.

Между тем премьер Венгрии Виктор Орбан призывал главу Евросовета не выносить данные вопросы на саммит из-за отсутствия консенсуса.

Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов "попрыгать и сплясать" для выполнения выдвинутых ЕС условий для вступления Украины в блок. По его словам, страна уже внедрила в законодательство все ключевые рекомендации Венецианской комиссии.

Также Еврокомиссия предложила странам Евросоюза нарастить военную помощь и предоставить прочные гарантии безопасности для Украины. Как уточнил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, эти гарантии будут заключаться в расширении фонда мира для финансирования поставок вооружения для Украины.

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