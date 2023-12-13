Венгрия снимет вето на помощь Украине, если ЕС разморозит ее средства – СМИ

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Венгрия снимет вето на предоставление Евросоюзом (ЕС) помощи Украине в обмен на разблокировку средств из европейских фондов, которые предназначены Будапешту. Об этом пишет RT.

Отмечается, что об этом заявил советник премьера Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан. Он подчеркнул, что членство Украины в ЕС остается для Будапешта "красной линией".

По мнению политика, средства ЕС для Венгрии и для Украины являются двумя отдельными вопросами, но если Евросоюз считает, что финансирование Киева должно производиться из бюджета ЕС, то вопросы становятся "взаимосвязанными".

Ранее в СМИ сообщалось, что в странах Европейского союза может возникнуть политический кризис из-за позиции Венгрии и помощи украинской стороне.

Между тем украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов "попрыгать и сплясать" для выполнения выдвинутых ЕС условий для вступления Украины в блок. По его словам, страна уже внедрила в законодательство все ключевые рекомендации Венецианской комиссии.

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