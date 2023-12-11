Еврокомиссия предложила ЕС предоставить прочные гарантии безопасности для Украины

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Еврокомиссия (ЕК) предложила странам Евросоюза нарастить военную помощь и предоставить прочные гарантии безопасности для Украины. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, пишет ТАСС.

Предполагается, что новые гарантии будут заключаться в расширении фонда мира для финансирования новых поставок вооружения для Украины. По словам Борреля, соответствующие решения могут принять уже 14–15 декабря.

"Министры также обсудят, как действовать по предложению расширить нашу поддержку", – сказал он.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что процесс вступления Киева в Евросоюз потребует времени и выполнения всех необходимых условий. Переговоры о вступлении Украины в Евросоюз будут также обсуждаться на саммите 14 и 15 декабря.

По данным Reuters, в 2023 году Украина получила от Евросоюза 480 тысяч артиллерийских снарядов вместо обещанного 1 миллиона. Главная инициатива ЕК по ускоренному выпуску снарядов позволила произвести лишь около 60 тысяч.



Порядка 48% американцев считают, что США тратят чересчур много денег на оказание военной и финансовой помощи Киеву. Об этом свидетельствуют данные опроса.



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