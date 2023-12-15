Шольц предложил Орбану покинуть заседание по теме вступления Украины в ЕС – СМИ

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Канцлер Германии Олаф Шольц предложил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану покинуть зал заседания ЕС, где лидеры его стран проводили голосование о начале переговоров по членству Украины в союзе. Об этом сообщает Politico со ссылкой на информированных чиновников.

"Примерно через три часа после зашедших в тупик дискуссий между лидерами ЕС о вступлении Украины в блок канцлер Германии предложил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану: "Возможно, вы возьмете кофе и выпьете его за пределами комнаты", – рассказали изданию осведомленные лица.

Свое предложение Шольц объяснил тем, что в отсутствие Орбана члены заседания смогут принять решение в пользу начала переговоров с Украиной, а венгерскому премьеру не придется голосовать за.

Издание назвало идею немецкого канцлера весьма необычной. При этом о том, использовался ли подобный прием Шольцем ранее, никто из официальных лиц сказать не смог.

Ранее стало известно, что Орбан наложил вето на решение по долгосрочной программе бюджетной помощи Украине объемом в 50 миллиардов евро. Он заявил, что к этому вопросу вернутся в следующем году на саммите ЕС после того, как будет проведена соответствующая подготовка.

