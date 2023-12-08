08 декабря, 17:43Политика
Лидер Венгрии заявил, что разница между РФ и Европой не должна вести к отказу от диалога
Фото: kremlin.ru
Отличия России от Европы не должны вести к отказу от взаимодействия, сказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в беседе с французским изданием Le Point.
"Ожидать, что Россия будет похожа на Европу, – это иллюзия. Это невозможно. Исторически, политически, географически и традиционно это другая страна", – сказал Орбан.
По его словам, Россия относится к другой форме цивилизации и ее не нужно сравнивать с Европой или Евросоюзом. Кроме того, это не может быть причиной отказа от сотрудничества между странами.
"Я выступаю за рациональные обсуждения того, как мы можем выстраивать отношения с Россией. Потому что она существует и она сильна", – сказал он, подчеркнув, что между странами ЕС по этому поводу есть разногласия.
Он также уточнил, что по этой логике Европа должна отказаться от сотрудничества и с другими странами, которые не похожи на нее. Это неразумно, уверен Орбан.
Ранее он заявлял, что Брюссель не должен начинать переговоры о вступлении Киева в Евросоюз, поскольку Украина не готова к членству в блоке.
В странах Европейского союза может возникнуть политический кризис из-за позиции Венгрии и помощи украинской стороне, считает издание Politico.
По данным СМИ, это может случиться во время саммита, который запланирован на середину декабря. На саммите также будет решаться вопрос о передаче Киеву помощи в размере 50 миллиардов евро.
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