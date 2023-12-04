Президент Болгарии наложил вето на предоставление Украине партии списанной бронетехники

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Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на безвозмездное предоставление Украине партии списанной бронетехники МВД, одобренное парламентом 22 ноября, сообщает ТАСС.

По мнению Радева, в ней нуждаются болгарская пограничная охрана и спасатели для оказания помощи населению при бедствиях и авариях.

"Жизнь и здоровье болгарских граждан должны быть основным приоритетом", – сказал лидер страны, вернув соглашение на новое рассмотрение в парламент.

Ранее сообщалось, что в странах Европейского союза может возникнуть политический кризис из-за позиции Венгрии и помощи украинской стороне. По данным СМИ, это может случиться во время саммита, который запланирован на середину декабря.

В ходе мероприятия государства Евросоюза должны принять решение о вступлении Украины в сообщество. Кроме того, на саммите будет решаться вопрос соглашения по бюджету, который предусматривал бы передачу Киеву помощи в размере 50 миллиардов евро.

Однако, считают авторы статьи, ситуация может пойти по другому сценарию из-за позиции венгерского премьера Виктора Орбана. Он настаивает на том, чтобы политический и финансовый процесс этих вопросов был заморожен, пока государства Евросоюза не согласятся полностью пересмотреть поддержку Украины.

Один из европейских чиновников подтвердил изданию, что страны сообщества движутся к серьезному кризису.

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