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17 декабря, 11:49

Политика

Путин заявил, что РФ заинтересована в развитии отношений со странами НАТО

Фото: 123RF/jackf

Россия заинтересована в развитии отношений со странами НАТО и не хочет их портить. Об этом Владимир Путин заявил в интервью Павлу Зарубину, фрагмент опубликован в телеграм-канале журналиста.

"У России нет никаких резонов, никакого интереса – ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного – воевать со странами НАТО", – подчеркнул Путин.

Российский лидер отметил, что у РФ и этих государств нет каких-либо территориальных претензий друг к другу.

Подобным образом глава РФ прокомментировал утверждения американского президента Джо Байдена о якобы наличии у РФ планов напасть на страны НАТО.

"Это чушь полная. Я думаю, что и президент Байден это понимает", – добавил он.

Глава РФ считает, что подобное является фигурой речи для обоснования "ошибочной политики на российском направлении". Путин также признался, что не думает, что Америка сейчас заинтересована в "нанесении стратегического поражения России".

Ранее Путин заявил, что Запад хотел развалить Россию, разделив ее на части, подчинив себе и используя ее ресурсы. Такая большая страна, как РФ, Западу была не нужна, считает он.

Кроме того, Путин назвал русофобию одним из векторов борьбы с Россией. Он подчеркнул, что в мире наблюдается рост национализма. Президент пообещал пресекать на корню любые попытки раскачать российское общество изнутри.

Ключевые заявления Путина на "Итогах года" разместили на уличных экранах Москвы

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