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Владимир Путин назвал русофобию одним из векторов борьбы с Россией. Об этом он заявил в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

Президент подчеркнул, что в мире действительно наблюдается рост национализма.

"Что касается роста исламофобии, антисемитизма, русофобии и прочих проявлений подобного рода, то да, они действительно имеют место к росту, и тенденция к росту есть", – сказал Путин.

Он пообещал пресекать на корню любые попытки раскачать российское общество изнутри.

Ранее Путин заявил, что необходимо прикладывать совместные усилия, чтобы бороться с наследием русофобии в Донбассе. Президент напомнил, что националистическая политика Киева старалась исказить сознание детей в школах Донбасса, внедряя в программу русофобские идеи.

До этого Путин в рамках заседания СПЧ заявил, что в настоящее время наблюдается деградация международной системы прав человека. Российский лидер отметил, что международные структуры стали проявлять русофобию.

По его словам, ситуация в Донбассе является подтверждением этому, когда в течение восьми лет институты показали свою беспомощность, игнорируя события в регионе. Кроме того, президент уверен, что эти структуры даже поощряют русофобию.



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