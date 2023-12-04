Путин заявил о деградации международной системы прав человека

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

В настоящее время наблюдается деградация международной системы прав человека, отметил Владимир Путин. Такое заявление глава государства сделал в рамках заседания СПЧ.

Президент напомнил, что 10 декабря отмечается 75 лет с момента утверждения Всеобщей декларации прав человека.

"Этот юбилей мы отмечаем в сложной ситуации, когда продолжается процесс деградации международной системы обеспечения и продвижения прав человека. Ее институты, фактически контролируемые Западом, демонстрируют политическую ангажированность, лицемерие и неприкрытую избирательность", – подчеркнул он.

Путин обратил внимание, что международные структуры стали проявлять русофобию. Он сделал акцент на том, что ситуация в Донбассе является подтверждением этому, когда в течение восьми лет институты показали свою беспомощность, игнорируя события в регионе. Кроме того, президент уверен, что эти структуры даже поощряют русофобию.

Ранее Путин заявил, что Запад хочет расчленить и разграбить Россию под предлогом "деколонизации". По его словам, ему не нужна такая большая и многонациональная страна, как РФ, ведь в логику "западных расистов и колонизаторов" не вписывается многообразие и единство культур, традиций и народов страны.

Кроме того, запущенные правящими элитами западных стран русофобия, расизм и неонацизм, которые стали почти официальной идеологией на Западе, направлены не только против русских, но и против всех народов РФ, подчеркнул российский лидер.

