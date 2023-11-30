Захарова назвала запрет Болгарии пролету над страной "глупостью русофобов"

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Ведяшкин

Впервые в истории официальные власти страны запретили находиться в небе над государством не самолету, а человеку в самолете. Об этом в своем телеграм-канале сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Таким образом она прокомментировала официальную ноту болгарского МИД, согласно которой российскому самолету с Марией Захаровой на борту нельзя пролетать над территорией страны.

"Речь идет не просто о глупости, а об опасной глупости какого-то интригана во властных структурах Болгарии", – написала представитель внешнеполитического ведомства.

Захарова напомнила, что согласно Чикагской конвенции о международной гражданской авиации 1944 года, под территорией государства понимаются только сухопутные территории и прилегающие к ним территориальные воды, однако никак не воздушное пространство.

В связи с этим действие санкций Евросоюза не может распространяться на беспосадочный пролет на самолете лица, которому запрещен въезд на территорию страны, добавила она.

"Подумали ли болгарские чиновники о том, что к тысячам натовских функционеров, находящимся в наших зеркальных стоп-листах, могут быть применены подобные меры в качестве ответных? А подумали ли они в принципе о создании опасного мирового прецедента? Думаю, нет", – отметила Захарова.

Ранее Мария Захарова заявила, что в министерстве иностранных дел России ответят на присоединение Молдавии к санкциям Евросоюза против РФ.

До этого официальный представитель МИД РФ сообщила, что внешнеполитическая стратегия Вашингтона в ближайшие месяцы будет выглядеть абсурдно и неприглядно. Так она прокомментировала опубликованную в газете The Washington Post статью президента США Джо Байдена о кризисах на Украине и Ближнем Востоке.