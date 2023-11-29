В МИД РФ вновь пообещали ответить на присоединение Молдавии к санкциям ЕС

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В министерстве иностранных дел России вновь пообещали ответить на присоединение Молдавии к санкциям Евросоюза против РФ, заявила официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова.

"Мы уже давали оценку этому решению молдавских властей. Мы расцениваем его как очередной враждебный шаг, который направлен на разрушение российско-молдавских отношений. Не должно быть сомнений в том, что без ответа с нашей стороны он не останется", – сказала она.

Об аналогичном решении стало известно 24 ноября. Тогда Захарова подчеркнула, что руководство Молдавии целиком встроилось в антироссийскую кампанию западных стран.

Кроме того, представитель МИД РФ заявила, что антироссийская политика властей Молдавии не всегда соответствует интересам их граждан, которые в действительности дружественно относятся к России. О принятых мерах станет известно позднее.

23 ноября республика официально присоединилась к санкциям ЕС против РФ по причине действий, "подрывающих угрозу территориальной целостности Украины". Соответствующие ограничения затрагивают большую часть высшего руководства России.

Ранее глава Службы информации и безопасности (СИБ) Молдавии Александр Мустяца распорядился заблокировать ряд сайтов российских СМИ. До этого СИБ приняла решение заблокировать на территории республики доступ более чем к 20 сайтам российских СМИ.

Консульский отдел посольства РФ в Молдавии возобновит работу 17 августа