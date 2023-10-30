В Молдавии распорядились заблокировать сайты ТАСС и ряда ведущих российских СМИ

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Глава Службы информации и безопасности (СИБ) Молдавии Александр Мустяца распорядился заблокировать сайты ТАСС и ряда других ведущих российских СМИ. Документ опубликован на сайте ведомства.

"Распоряжение, содержащее обязательные для исполнения инструкции, было направлено провайдерам сетей и услуг электронных коммуникаций с целью немедленного блокирования сайтов", – сказано в тексте.

Запрет распространяется на сайты "Лента.ру", "Интерфакс", "Московский комсомолец", "Известия", "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Российская газета", агентства Регнум и Риафан, радио Sputnik, а также на ряд местных ресурсов.

До этого СИБ приняла решение заблокировать на территории республики доступ более чем к 20 сайтам российских СМИ. В перечне оказались такие интернет-ресурсы, как ВГТРК, телеканалы RT, "Мир", НТВ, "Россия сегодня", РЕН ТВ, "Звезда", "Вести", "360", Москва 24, "РТР-Планета" и другие.

Также сообщалось, что власти Молдавии предложат Комиссии по чрезвычайным ситуациям приостановить лицензии 6 телеканалов из-за риска безопасности страны. Речь идет о следующих каналах: "Оризонт-ТВ", ICTV, "Прайм-ТВ", "Публика-ТВ", "Канал-2", "Канал-3".

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