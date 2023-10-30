В Молдавии хотят приостановить лицензии 6 телеканалов из-за риска безопасности

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Власти Молдавии предложит Комиссии по чрезвычайным ситуациям приостановить лицензии 6 телеканалов из-за риска безопасности страны. Об этом заявил глава Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии Александр Мустяцэ, передает РИА Новости.

Речь идет о следующих каналах: "Оризонт-ТВ", ICTV, "Прайм-ТВ", "Публика-ТВ", "Канал-2", "Канал-3".

"Деятельность этих ТВ происходит с нарушением закона... представляют риск для безопасности страны, постоянно продвигают манипулятивные нарративы", – заявил Мустяцэ.

Также он заявил, что РФ якобы вмешивается в местные выборы в Молдавии, и у властей есть якобы доказательства вмешательства.

Ранее сообщалось, что СИБ Молдавии приняла решение заблокировать на территории республики доступ более чем к 20 сайтам российских СМИ. В перечне оказались такие интернет-ресурсы, как ВГТРК, телеканалы RT, "Мир", НТВ, "Россия сегодня", РЕН ТВ, "Звезда", "Вести", "360", Москва 24, "РТР-Планета" и другие.

Позже официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова назвала нарушением свободы слова массовую блокировку доступа к русскоязычным новостным порталам в Молдавии.