МИД РФ заявил протест диппредставителю Молдавии из-за высылки главы Sputnik Молдова

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Российская сторона выразила протест временному поверенному в делах Молдавии в РФ Серджиу Гончеренко в связи с высылкой главы Sputnik Молдова. Об этом сообщается на сайте МИД России.

"13 сентября в МИД России был вызван временный поверенный в делах Республики Молдова, <...> которому был выражен решительный протест в связи с необоснованным и провокационным решением <...> о высылке из страны руководителя информагентства Sputnik Молдова", – говорится в сообщении.

В ведомстве призвали молдавские власти прекратить преследование русскоязычных СМИ по политическим мотивам, начать соблюдать нормы международного права в сфере защиты СМИ и обеспечения прав журналистов.

Данный недружественный шаг Кишинева не останется без ответа со стороны Москвы, подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

Накануне стало известно, что власти Молдавии приняли решение о депортации руководителя Sputnik Молдова Виталия Денисова. В этот же день журналиста посадили в машину и отвезли в аэропорт, не дав собрать вещи и забрать домашних животных. Ему выдали предписание о 10-летнем запрете на въезд в страну.

