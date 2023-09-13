Бутина назвала ситуацию с главой Sputnik Молдова атакой на свободу слова

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Ситуацию с депортацией руководителя Sputnik Молдова Виталия Денисова можно назвать прямой атакой на свободу слова, сообщила RT депутат Госдумы, член комитета по международным делам Мария Бутина.

По ее мнению, к таким решениям следует относиться с практической точки зрения и отвечать симметрично. Она напомнила, что в России есть закон, который позволяет принимать зеркальные меры к СМИ тех государств, которые выдворяют и преследуют российских журналистов.

"Я думаю, что в данной ситуации нужно поступить так же, просто посмотрев, кто из профильных журналистов здесь работает, и тоже ограничить их возможность осуществлять деятельность на территории России", – предложила Бутина.

Она подчеркнула, что работать в России – это привилегия, поэтому на такое отношение Запада нужно отвечать соответствующим образом.

"Произошедшее с Денисовым – прямая атака на свободу слова, потому что в этой ситуации очевидно существует только одно мнение – мнение действующих властей недружественного государства. Все остальные точки зрения – неправильные", – заключила парламентарий.

Ранее руководителя Sputnik Молдова Виталия Денисова выдворили из Молдавии по обвинению во вмешательстве во внутренние дела страны. Ему выдали предписание о 10-летнем запрете на въезд в страну.

На сайте Генеральной инспекции по миграции республики говорится, что его действия создают угрозу информационной безопасности Молдавии.

Временный поверенный Молдавии в Москве вызван в МИД в связи с депортацией Денисова.