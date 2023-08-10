Актер Гогунский заявил, что его не пустили в Грузию из-за давления оппозиции

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Актер из сериала "Универ" Виталий Гогунский заявил, что его не пустили в Грузию, поскольку власти "испугались оппозиции". Об этом Гогунский рассказал в эфире РЕН ТВ.

"Говорят, будет слишком большой резонанс, если мы вас пропустим", – сказал Гогунский.

Он объяснил, что ехал в Грузию провести время с друзьями и девушкой. По его словам, страна значит для него многое, поскольку в ней познакомились его родители. Кроме того, Гогунский заявил, что прожил в Грузии часть своего детства.

При этом Гогунский добавил, что принял отказ во въезде смиренно. Он призвал россиян отдыхать в своей стране и отметил, что русские люди обладают толерантностью и прощают всех.

Ранее грузинская оппозиция вышла на протесты из-за остановки круизного лайнера Astoria Grande с российскими туристами в Батуми. Протестующие обвинили находившихся на судне россиян в нарушении закона "Об оккупации", поскольку те якобы ранее посещали Абхазию и Южную Осетию.

В ходе протестов некоторых грузинских граждан задержали, так как они пытались прорвать кордоны полиции.

Грузинская оппозиция закидала яйцами приехавших в Батуми российских туристов