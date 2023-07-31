В Батуми на акции против прибытия лайнера Astoria Grande с россиянами начались задержания

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Правоохранители в Грузии задержали несколько участников акции протеста у порта Батуми против прибытия круизного лайнера Astoria Grande с российскими туристами на борту. Об этом сообщает местное информационное агентство "Батумелеби".

"Полиция начала серию задержаний. Задержаны несколько человек, пытавшихся прорвать установленные у порта полицейские баррикады", – указано в сообщении.

На данный момент известно как минимум о двух задержанных.

Ранее сообщалось, что прибытие в Батуми круизного лайнера Astoria Grande с россиянами на борту вызвало скандал в Грузии. Грузинские оппозиционеры уверены, что большее число находящихся на судне граждан России нарушили закон "Об оккупации", так как ранее посещали Абхазию и Южную Осетию.

В конце мая 2023 года президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила бойкот Georgian Airways из-за возобновления рейсов в Россию. Зурабишвили заявила, что авиакомпания хочет обогатиться, используя государство, и призвала жителей страны не пользоваться услугами этого перевозчика.

Президент Грузии объявила бойкот Georgian Airways из-за возобновления рейсов в РФ