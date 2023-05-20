Президент Грузии объявила бойкот Georgian Airways из-за полета в Россию

Фото: ТАСС

Президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила бойкот Georgian Airways из-за полета в Россию. Об этом сообщает РБК.

Зурабишвили заявила, что авиакомпания хочет обогатиться, используя государства. По ее словам то же самое было и при пандемии COVID-19, а также при прежних властях. Она считает, что в данный момент Georgian Airways планирует "воспользоваться новой реальностью, которая неприемлема для очень большой части нашего населения".

Президент Грузии призвала жителей страны не пользоваться услугами этого перевозчика.

Ранее сообщалось, что грузинская авиакомпания Georgian Airways приступила к выполнению прямых рейсов из Тбилиси в Москву.

Georgian Airways будет летать в российскую столицу семь раз в неделю. Это уже вторая авиакомпания, которая начала выполнять прямые авиарейсы между Грузией и РФ после отмены всех запретов на полеты.

Утром 19 мая из аэропорта Внуково по маршруту Москва – Тбилиси вылетел первый первый за четыре года российский самолет. Рейс выполнила авиакомпания "Азимут".

