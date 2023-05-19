В аэропорту Тбилиси протестующие попытались прорвать кордон после прибытия рейса из Москвы

Фото: ТАСС/Михаил Егиков

В Тбилиси протестующие от оппозиционной партии "Дроа" попытались прорваться через полицейский кордон и попасть в аэропорт после приземления первого за несколько лет лайнера из России. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что правоохранители смогли остановить участников демонстрации, однако те продолжили выступать на прилегающей к воздушной гавани территории. Внутрь здания пускают только представителей прессы.

По данным агентства, грузинская полиция задержала шестерых протестующих. К настоящему времени демонстрация оппозиции уже завершилась.

10 мая Владимир Путин отменил указ 2019 года, запрещающий полеты между Россией и Грузией авиакомпаниями РФ. Он также разрешил гражданам Грузии находиться в России без виз до 90 дней.

Утром 19 мая из аэропорта Внуково по маршруту Москва – Тбилиси вылетел первый первый за четыре года российский самолет. Рейс выполнила авиакомпания "Азимут".

