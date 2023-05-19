Росавиация одобрила авиакомпании Georgian Airway полеты между Москвой и Тбилиси

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Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) выдало авиакомпании Georgian Airways разрешение на полеты между Москвой и Тбилиси. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Росавиация, основываясь на принципах взаимности и в развитие договоренностей авиационных властей России и Грузии, выдала соответствующие разрешение на выполнение полетов по маршруту Тбилиси – Москва – Тбилиси авиакомпании Georgian Airways", – говорится в сообщении.

Грузинская компания будет осуществлять пассажирские перевозки семь раз в неделю.

В пятницу, 19 мая, борт российской авиакомпании "Азимут" совершил первый с 2019 года рейс в Тбилиси. Самолет отправился в Грузию из столичного аэропорта Внуково. Пассажиры первого рейса высказали положительные эмоции на фоне открытия прямых рейсов из РФ в Грузию.

Однако в Грузии первому лайнеру оказались не рады, о чем сообщила президент страны Саломе Зурабишвили, назвав рейс нежелательным. По ее словам, находящиеся в стране протестуют против осуществления прямых авиаперевозок между странами.

