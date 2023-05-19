Президент Грузии назвала нежелательным рейсом прибытие в Тбилиси первого лайнера РФ

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Самолет российской авиакомпании "Азимут" приземлился в Тбилиси, несмотря на "протесты грузинского народа", говорится в публикации президента Грузии Саломе Зурабишвили на странице в Twitter.

"Несмотря на сопротивление грузинского народа, Россия выполнила в Тбилиси нежелательный рейс" – отметила она.

Ранее сообщалось, что самолет компании "Азимут", выполняющий рейс по маршруту Москва – Тбилиси, приземлился в столице Грузии. Рейс вылетел без задержки. Первые пассажиры приветствовали возобновление авиасообщения между Россией и Грузией.

Кроме того, стало известно, что Агентство гражданской авиации Грузии выдало российской авиакомпании Red Wings разрешение на полеты. Рейсы будут выполняться по направлениям Сочи – Тбилиси – Сочи и Москва – Кутаиси – Москва с начала июня.

10 мая Владимир Путин отменил указ 2019 года, запрещающий полеты между Россией и Грузией авиакомпаниями РФ. Он также снял визовые обязательства для граждан Грузии, продлив срок их безвизового пребывания в России до 90 дней.

Зурабишвили назвала решение Путина "очередной провокацией" и заявила о невозможности таких шагов в условиях украинского кризиса и "оккупации грузинских территорий". Она также призвала созвать Совбез для обсуждения введения трехмесячного визового режима для россиян