В ЕС выразили сожаление о выборе Грузии возобновить авиасообщение с Россией

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Евросоюз сожалеет, что Грузия не присоединилась к санкциям против российского авиационного сектора и решила восстановить авиасообщение с РФ. Об этом сообщил официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля Петер Стано.

"Это решение грузинских властей вызывает обеспокоенность относительно пути вступления Грузии в Европейский союз в части соблюдения решений в области внешней политики, проводимой ЕС, как это предусмотрено в соглашении об ассоциации", – приводит "Интерфакс" слова Стано.

По словам Стано, Грузия следовала примерно 40% решений ЕС по внешней политике и безопасности, а в этом году показатель достиг только 31%.

Как отметил представитель Борреля, на этой неделе с грузинскими властями связывалась Международная организация гражданской авиации – специализированное учреждение ООН. Стороны обсудили безопасность российского авиационного сектора и российских самолетов.

Ранее сообщалось, что грузинская авиакомпания Georgian Airways получила разрешение на полеты в Москву. С 20 мая авиакомпания запускает рейсы по направлению Тбилиси – Москва – Тбилиси. Они будут осуществляться семь раз в неделю.

До этого стало известно, что разрешение на полеты в Грузию получила российская компания "Азимут". Сообщается, что другие авиакомпания РФ также обратились к Тбилиси за разрешением.