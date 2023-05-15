Авиавласти Грузии выдали разрешение компании "Азимут" на полеты в страну с 17 мая

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Авиавласти Грузии выдали разрешение российской компании "Азимут" на выполнение рейсов в страну с 17 мая, сообщил глава Агентства гражданской авиации Грузии Гиви Давиташвили в интервью телеканалу "Имеди".

По его словам, это будут чартерные полеты. Таким образом, "Азимут" стал первой российской авиакомпанией, допущенной к полетам в Грузию с 2019 года.

Также сообщается, что Агентство рассматривает заявки пяти авиакомпаний, одна из которых принадлежит грузинскому национальному перевозчику Georgian Airways.

В понедельник стало известно, что российские авиакомпании обратились к Агентству гражданской авиации Минэкономики Грузии за разрешением начать полеты в республику. О каких именно авиакомпаниях идет речь, не сообщается, однако известно, что их три. Они запросили рейсы в аэропорты Тбилиси, Кутаиси и Батуми.

Владимир Путин отменил запрет на полеты авиакомпаний РФ в Грузию 10 мая. Такие ограничения были введены 21 июня 2019 года. Кроме того, российский лидер отменил визовый режим для граждан Грузии. Теперь они смогут въезжать в РФ без оформления визы на срок до 90 дней.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что такие шаги России являются провокацией. По ее словам, восстановление авиасообщения невозможно из-за спецоперации на Украине и "оккупации" грузинских территорий.

Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили назвал решение Путина положительным. Он уточнил, что страна сможет принимать рейсы российских авиакомпаний, не подпавших под санкции Евросоюза.

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