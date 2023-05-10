Путин отменил визовый режим для граждан Грузии

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Визовый режим для граждан Грузии, которые намереваются въехать на территорию России, будет отменен с 15 мая 2023 года. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

"Установить, что с 15 мая 2023 года граждане Грузии осуществляют въезд в РФ и выезд из РФ без оформления виз на основании действительных документов, удостоверяющих их личность", – указано в документе.

Отмечается, что исключением станут граждане, которые приедут в РФ для осуществления трудовой деятельности и те, кто приедет в страну в рамках временного пребывания на срок более 90 дней, например, для получения образования.

Путин также подписал еще один указ, согласно которому запрет на осуществление полетов авиакомпаний из России и продажу билетов в Грузию был отменен.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова добавила, что также отменяется рекомендация воздержания от поездок в страну. Она рекомендовала при посещении Грузии учитывать аспекты безопасности и проявлять осмотрительность. Ее слова передает официальный сайт ведомства.

В отношении в отношении граждан Грузии уже действует безвизовый режим на срок 72 часа при условии следования в РФ на борту круизных судов, имеющих разрешения на пассажирские перевозки и прибывающих через морские и речные порты, указала она.

Захарова отметила, что принятые президентом РФ решения соответствуют подходу о последовательном облегчении условий общения и контактов между гражданами России и Грузии даже, невзирая на отсутствие дипломатических отношений.

Ранее председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявлял, что возобновление авиасообщения облегчит положение грузинских граждан. Он напомнил, что на территории РФ живет порядка миллиона этнических грузин, а также азербайджанцев и армян с гражданством Грузии.

8 июля 2019 года Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию, а Минтранс закрыл полеты для грузинских перевозчиков в РФ.

Инициативы были связаны с антироссийскими акциями, прошедшими в Грузии в июне 2019 года. Поводом стало участие российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.



Президент Грузии выступила против возобновления авиасообщения с РФ