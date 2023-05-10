Путин отменил запрет на полеты авиакомпаний РФ в Грузию

Фото: Москва 24

Владимир Путин отменил запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию. Соответствующий указ президента размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Документом признается утратившим силу указ от 21 июня 2019 года, запрещающий полеты между Россией и Грузией авиакомпаниями РФ. Кроме того, друг пункт старого указа, содержал рекомендацию туроператорам и турагентам воздержаться от реализации гражданам туристического продукта, предусматривающего перевозки из РФ в Грузию.

Кроме того, российский лидер также отменил с 15 мая 2023 года визовый режим для граждан Грузии. Согласно указу, жители Грузии смогут въезжать в РФ без оформления визы на срок до 90 дней.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что скоро прямое авиасообщение с Грузией возобновится. По словам главы МИД, контакты между населением двух стран развиваются. В этом году ВВП Грузии вырос на 10%, и, по словам Лаврова, во многом благодаря туризму и торговле с РФ.

После этого председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что, если самолеты снова начнут летать, это облегчит положение грузинских граждан. Он напомнил, что на территории РФ живет порядка миллиона этнических грузин, а также азербайджанцев и армян с гражданством Грузии.

