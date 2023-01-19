В Грузии положительно оценили слова Лаврова о возможном возобновлении авиасообщения с РФ

Фото: TACC/Валерий Шарифулин

В Грузии положительно оценили возможное возобновление авиасообщения с Россией, сообщил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.

По его словам, если самолеты снова начнут летать, это облегчит положение грузинских граждан. Он напомнил, что Россия в 2019 году в одностороннем порядке решила прекратить полеты.

"Это была своего рода санкция против Грузии, и она нанесла ущерб ее гражданам. Когда речь идет об облегчении положения наших граждан, мы приветствуем любое такое решение", – сказал Кобахидзе в эфире телеканала "Имеди".

Он подчеркнул, что на территории РФ живет порядка миллиона этнических грузин, а также азербайджанцев и армян с гражданством Грузии.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что скоро прямое авиасообщение с Грузией возобновится. По словам главы МИД, контакты между населением двух стран развиваются. В этом году ВВП Грузии вырос на 10%, и, по словам Лаврова, во многом благодаря туризму и торговле с РФ.

8 июля 2019 года Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию, а Минтранс закрыл полеты грузинских перевозчиков в Россию. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал, что Москва подумает об отмене запрета, когда Тбилиси вернется в нерусофобское русло.

Инициативы связаны с антироссийскими акциями, прошедшими в Грузии в июне 2019 года. Поводом стало участие российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.

Дипломатические отношения между двумя странами были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Диалог между Москвой и Тбилиси поддерживался в рамках Женевских дискуссий и переговоров спецпредставителя премьера Грузии по связям с РФ Зураба Абашидзе с председателем комитета по иностранным делам Совфеда Григорием Карасиным.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!