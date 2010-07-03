Песков ответил на вопрос о возобновлении авиасообщения с Грузией

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал позитивным фактом встречу министров иностранных дел России и Грузии, состоявшуюся в Нью-Йорке, сообщает "Интерфакс".

Вместе с тем Песков обратил внимание, что встреча была воспринята "в штыки" некоторыми политиками в Грузии.

Отвечая на вопрос о перспективах возобновления авиарейсов между странами, пресс-секретарь заявил, что "сейчас нужно просто набраться терпения и отфиксировать именно тот момент, который станет подходящим" для этого.

Ранее Песков заявил, что в Кремле рассчитывают, что в скором времени будут созданы подходящие условия для восстановления авиасообщения между Россией и Грузией.

Министры иностранных дел России и Грузии встретились впервые за последние 11 лет на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Сергей Лавров и Давид Залкалиани обсудили вопросы региональной безопасности.