Песков ответил на вопрос о возобновлении авиасообщения с Грузией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал позитивным фактом встречу министров иностранных дел России и Грузии, состоявшуюся в Нью-Йорке, сообщает "Интерфакс".
Вместе с тем Песков обратил внимание, что встреча была воспринята "в штыки" некоторыми политиками в Грузии.
Отвечая на вопрос о перспективах возобновления авиарейсов между странами, пресс-секретарь заявил, что "сейчас нужно просто набраться терпения и отфиксировать именно тот момент, который станет подходящим" для этого.
Ранее Песков заявил, что в Кремле рассчитывают, что в скором времени будут созданы подходящие условия для восстановления авиасообщения между Россией и Грузией.
Министры иностранных дел России и Грузии встретились впервые за последние 11 лет на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Сергей Лавров и Давид Залкалиани обсудили вопросы региональной безопасности.
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