В Абхазии планируют открыть международное авиасообщение

15:58
15:58
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Фото: ТАСС/Александр Погожев
В Абхазии рассчитывают восстановить аэропорт Сухум имени Ардзинба для международного авиасообщения. Проектно-сметные работы ведет российский инвестор.
На заседании кабмина республики принято постановление о том, что объект получит статус аэродрома совместного базирования – там будут размещаться гражданские и государственные самолеты. Воздушной гавани присвоен международный буквенный код.
Ведутся переговоры с Международной организацией гражданской авиации (ICAO), передает РИА Новости.
Согласно открытым источникам, аэропорт расположен в 18 километрах от столицы Абхазии в селе Бабушара Гулрыпшского района, но он не функционирует с конца грузино-абхазской войны 1992-1993 годов по решению ICAO.
Длина взлетно-посадочной полосы составляет 3,6 километра, что позволяет аэропорту принимать практически все типы гражданских самолетов как со стороны моря, так и со стороны гор. В советский период терминал обслуживал до 5 тысяч пассажиров в сутки летом и до 1 тысячи – зимой.
Сейчас аэропорт используется лишь для базирования ВВС Абхазии, состоящих из пяти легких штурмовиков L-39 и шести вертолетов.
Соглашения о намерениях по сотрудничеству в реконструкции Сухумского аэропорта правительство страны в разные годы подписывало с компанией "Аэропорт Девелопмент", входящей в промышленную группу "Базовый Элемент", и с холдингом "Новапорт".
В настоящее время, помимо России, независимость Абхазии признана еще четырьмя государствами: Никарагуа, Венесуэлой, Науру и Сирией.
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