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13:57

В ОБСЕ призвали РФ отменить признание Абхазии и Южной Осетии

политика

13:57

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Комитет Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию, которая осуждает действия России в Абхазии и Южной Осетии. Документ составил грузинский парламентарий София Кацарава, передает ТАСС.

Резолюция поддерживает политику Грузии и расценивает ее как направленную на разрешение конфликта. Россию призывают отменить независимость этих республик, назвав его незаконным.

Москва признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии 26 августа 2008 года. В Кремле неоднократно подчеркивали, что этот шаг отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию. Войска атаковали республику, Россия стала на защиту жителей Осетии. После пяти дней боевых действий РФ вытеснила грузинских военных из региона.

В Грузии независимость автономий не признают. Представители нового правительства Грузии, пришедшего к власти в 2012 году, говорили о необходимости вернуть Абхазию и Южную Осетию. Они подчеркивали, что вопрос нужно решить мирным путем.

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