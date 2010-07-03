В Кремле высказались о возобновлении авиасообщения с Грузией

Фото: depositphotos/volare2004

В Кремле рассчитывают, что в скором времени будут созданы подходящие условия для восстановления авиасообщения между Россией и Грузией.

"Авиасообщение именно приостанавливалось, оно не отменялось навсегда. Поэтому, конечно, в свое время, мы надеемся, что будут созданы условия, необходимые и подходящие для возобновления авиасообщения", – цитирует РИА Новости пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Ранее СМИ со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщили, что на процедуры, которые требуются для восстановления полетов в Грузию, может потребоваться около месяца. Таким образом, если соответствующее распоряжение поступит в правительство в ближайшие дни, рейсы могут возобновиться уже в ноябре.

Накануне министры иностранных дел России и Грузии встретились впервые за последние 11 лет. Произошло это на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Сергей Лавров и Давид Залкалиани обсудили вопросы региональной безопасности. Говорили ли они о восстановлении прямого авиасообщения с Грузией – неизвестно. Однако ранее Лавров заявил, что выступает за возобновление перелетов.

В конце июня Владимир Путин подписал указ о запрете российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля.

Решение было принято после того, как в Тбилиси начались акции протеста. Поводом стал инцидент в ходе Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия, когда депутат Госдумы Сергей Гаврилов, следуя протоколу, сел в кресло спикера парламента. Это вызвало возмущение представителей грузинской оппозиции, которые пошли на штурм здания парламента. Для разгона митингующих грузинская полиция применила слезоточивый газ и водометы. Сообщалось о 240 пострадавших.

