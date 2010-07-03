Грузинских регбистов отчислили из московского клуба за антироссийский жест

Фото: www.rustavi2.ge

Московский регбийный клуб "Слава" разорвал контракты с двумя грузинскими игроками, сообщается на сайте телекомпании "Рустави 2".

Празднуя занос попытки в матче Кубка России с "Кубанью", Реваз Бродзели и Саба Илуридзе прикрыли один глаз руками, выражая солидарность с участниками акций протеста в Тбилиси.

Во время разгона сотрудниками правоохранительных органов оппозиции два участника акции потеряли по глазу. После этого жест стал популярным на улицах Тбилиси.

Отмечается, что в клубе сочли жест антироссийским и прекратили сотрудничество с регбистами. При этом игроки заявили, что жест не выражал политических взглядов, они просто поддержали свой народ.

По словам Бродзели, решение было принято Федерацией регби России (ФРР), и команда не могла с этим поспорить. В настоящее время спортсмены вернулись в Грузию.

В то же время президент "Славы" Алексей Ниловский заявил, что команда не расторгала контракты с грузинскими спортсменами. Отмечается, что ФРР отказалась комментировать ситуацию.

Протестные акции начались в Тбилиси 20 июня. Поводом стал инцидент в ходе Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия, когда депутат Госдумы Сергей Гаврилов, как принято на таких мероприятиях, сел в кресло спикера парламента.

Это вызвало возмущение представителей грузинской оппозиции, которые пошли на штурм здания парламента. Для разгона митингующих грузинская полиция применила слезоточивый газ и водометы. Сообщалось о 240 пострадавших.

21 июня Владимир Путин подписал указ о запрете российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля.