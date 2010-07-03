Грузинская певица Нино Катамадзе отказалась выступать в России

Фото: Александр Авилов/Москва 24

Грузинская джазовая певица Нино Катамадзе отказалась выступать в России. Так она выразила поддержку митингующим в Тбилиси, говорится в ее сообщении на странице в Facebook.

По словам певицы, ее выступление в Москве на фестивале "Усадьба Jazz" было последним. Она отметила, что солидарна с требованием митингующих об отставке главы МВД Грузии Георгия Гахарии.

Грузинское общество было недовольно фактом ее выступления. Часть раскритиковала Катамадзе за то, что ей пришлось играть в России после разгона антироссийского митинга 20 июня в Тбилиси.

Беспорядки начались из-за инцидента в ходе Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Депутат Госдумы Сергей Гаврилов, как принято на таких мероприятиях, сел в кресло спикера парламента.

Это возмутило представителей грузинской оппозиции, которые пошли на штурм здания парламента. Спикер парламента Ираклий Кобахидзе был вынужден покинуть свой пост. Для разгона митингующих грузинская полиция применила слезоточивый газ и водометы.

Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля. Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария отметил, что Гаврилова в страну не пустят. Ранее он собирался посетить Грузию в личных целях.

В Кремле расценили протесты в Тбилиси как русофобскую провокацию. В Госдуме полагают, что митинги являются отголоском внутриполитической борьбы в стране.

24 июня власти Грузии пошли на уступки протестующим и согласились провести запланированные на 2020 год выборы в парламент по пропорциональной системе. Это означает, что власти готовы дать шанс всем политическим партиям пройти в парламент, пояснил основатель партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили.