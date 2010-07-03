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25 июня, 19:08

Курс грузинского лари упал до исторического минимума

политика экономика за рубежом

25 июня, 19:08

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Фото: depositphotos/Tallula

Курс грузинского лари упал до 2,8333 за доллар. Это абсолютный минимум со времен введения этой валюты в 1995 году, свидетельствуют данные на сайте Нацбанка Грузии.

СМИ отмечают, что в обменных пунктах коммерческих банков Грузии доллар обойдется еще дороже. Например, в TBC Bank доллары продают по 2,875 лари, а в Банке Грузии – по 2,871 лари.

Падение курса произошло на фоне акций протеста в республике. Поводом стал инцидент в ходе Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия, когда депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента. Это вызвало возмущение представителей грузинской оппозиции.

Активисты пошли на штурм здания парламента. Позже спикер парламента Ираклий Кобахидзе был вынужден покинуть свой пост. Для разгона митингующих грузинская полиция применила слезоточивый газ и водометы.

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21 июня Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям с 8 июля летать в Грузию. Минтранс РФ сообщил, что грузинские авиакомпании также перестанут летать в Россию.

Грузинская сторона не связывает падение курса национальной валюты с ухудшением отношений с Россией. По словам главы Министерства экономики Грузии Натии Турнава, делается все возможное для преодоления валютного кризиса.

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Сюжет: Ситуация в Грузии

политика экономика за рубежом

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